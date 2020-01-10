Дзюба уйдёт из «Зенита», Месси уволил очередного тренера из «Барселоны», а Гвардиола готовит революцию – в слухах недели

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» и в 2020 году будет самым внимательным образом следить за происходящим в футбольном мире.