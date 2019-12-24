Аталанта — Милан — 5:0. Текстовая трансляция матча
Итальянская Серия А. 17-й тур «Аталанта» – «Милан» - 5:0 Гомес (10), Пашалич (61), Иличич (63, 71), Муриэль (83) Кастань (47), де Рон (56), Кесси (77) - Мусаккио (37), Сусо (43), Романьоли (70) «Аталанта»: Голлини - Толой, Джимсити, Паломино - Кастань, де Рон, Малиновский, Госенс (Хатебур, 87) - Пашалич, Гомес (Фройлер, 87), Иличич (Муриэль, 80) «Милан»: А. Доннарумма - Конти, Мусаккио, Романьоли, Родригес (Калабрия, 46) - Кессье, Беннасер, Бонавентура (Пентек, 64) - Сусо (Кастильехо, 84), Леау, Чалханоглу Арбитр: Федерико Ла Пенна Стадион: «Атлети Адзурри» Оценки запасных Аталанты: Муриэль - 6,0, Хатебур - б/о, Фройлер - б/о Оценки запасных Милана: Калабрия - 4,0, Пентек - 4,0, Кастельехо - б/о МАТЧ ОКОНЧЕН!