Даниил Медведев: «Поработаю над тем, чтобы не давать Вавринке делать все что он хочет, потому что в таких ситуациях он наиболее опасен»

Первая ракетка России Даниил Медведев прокомментировал победу над Алексеем Попыриным в третьем круге Australian Open – 6:4, 6:3, 6:2. «Это был хороший матч. Кажется, я не проиграл свою подачу.