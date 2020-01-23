Кокорин в «Сочи»: странности переезда футболиста на юг

21 января клуб «Сочи» объявил о переходе на правах аренды нападающего питерского «Зенита» Александра Кокорина, прославившегося в том числе потасовкой в Москве, в которой также был замешан полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.