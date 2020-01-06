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Первую часть сезона Осипенко провёл в составе «Тамбова».Хачанов победил Пелью: Россия - Аргентина 1-0 (Кубок ATP)Российский теннисист Карен Хачанов в двух сетах победил Гвидо Пелью и вывел сборную вперед в 1/4 финала Кубка ATP против Аргентины.TSN включил четырех россиян в топ-5 перспективных игроков НХЛЧетыре российских хоккеиста вошли в топ-5 рейтинга самых перспективных игроков НХЛ по версии TSN.Видео: Овечкин силовым приемом развязал драку в матче НХЛРоссийский хоккеист, капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин силовым приемом свалил нападающего "Филадельфии Флайерс" Трэвиса Конечны в матче НХЛ. После этого на льду началась драка.«Реал Мадрид» разгромил «Валенсию» и попал в финал Суперкубка ИспанииФутбольный клуб «Реал Мадрид» одержал победу над «Валенсией» и вышел в финал Суперкубка Испании.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраТоварищеские матчиШвеция— : —МолдоваНачало в 12:00Кубок Италии1/8 ФиналаТорино— : —ДженоаНачало в 15:15Суперкубок ИспанииПолуфиналБарселона— : —АтлетикоНачало в 14:00Весь футболрекламаДубль Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Оттаву» в НХЛ«Вашингтон Кэпиталз» одержал крупную победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась в пользу хозяев — 6:1.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир Каролина — Аризона Яндекс.Эфир Детройт — Оттава Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:25:43Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:02Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир 02:43:51Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир 03:04:20Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:27:05Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир 02:57:30Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Фергюсон показал, как будет избивать НурмагомедоваАмериканский боец Тони Фергюсон опубликовал в Instagram видео с тренировки. Спортсмен показал несколько приёмов, которые собирается применить в бою с Хабибом Нурмагомедовым.реклама