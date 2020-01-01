Президент ФФККР объяснил, почему у сборной России нет медального плана на чемпионат Европы

Чемпионат Европы – это праздник. Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков охотно с этим согласился. Разговор зашел про медальный план, но его нет.