НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемВ РФС признали выборы главы РПЛ нелегитимнымиВ «Сочи» рассчитывают поднять посещаемость после прихода КокоринаОвечкин признан первой звездой недели в НХЛКэшмор: за отказ предоставить пробы Фары UKAD грозит наказаниеРезцова считает, что в тренерский штаб сборной России по биатлону стоит внести измененияВ РФС признали выборы главы РПЛ нелегитимнымиВ РФС признали досрочные выборы президента РПЛ, которые выиграл Сергей Прядкин, нелегитимными, сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники.рекламаИсточник: Матыцин является главным кандидатом на пост министра спорта РоссииПрезидент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин может стать новым министром спорта России. Об этом сообщает «РБК-Спорт», ссылаясь на источник в правительстве.Кокорин сделал хет-трик за «Зенит» после сообщения о переходе в «Сочи»Петербургский «Зенит» разгромил катарский «Аль-Увайнах» в первом контрольном матче при подготовке ко второй части чемпионата Российской премьер-лиги.Сергей Семак: Кокорин — это тот игрок, который нужен «Зениту»Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Александра Кокорина.Сборная России разгромила Финляндию в полуфинале на ЮОИ, забросив 10 шайбЮношеская сборная России по хоккею разгромила команду Финляндии в полуфинальном матче на Олимпийских играх.«Спартак» объявил об уходе АнанидзеПолузащитник Джано Ананидзе покидает «Спартак». Об этом объявил московский клуб.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —Манчестер СитиНачало в 14:30Чемпионат АнглииБорнмут— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 14:30Чемпионат АнглииЭвертон— : —Ньюкасл ЮнайтедНачало в 14:30Еще 3Кубок Испании1/16 ФиналаРекреативо1 : 0ОсасунаИдёт 1-й таймКубок Испании1/16 ФиналаСарагоса0 : 0МальоркаИдёт 1-й таймЕще 1Кубок ИталииЧетвертьфиналНаполи— : —ЛациоНачало в 14:45Кубок Турции1/8 ФиналаФенербахче2 : 0КайсериспорИдёт 2-й таймКубок Турции1/8 ФиналаКыркларелиспор0 : 0ИстанбулЗавершёнВесь футболрекламаПрезидент ФФККР объяснил, почему у сборной России нет медального плана на чемпионат ЕвропыЧемпионат Европы – это праздник. Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков охотно с этим согласился. Разговор зашел про медальный план, но его нет.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир