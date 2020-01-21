Селянне заново родился в 35 лет: выиграл Кубок Стэнли, выкинул Россию с Олимпиады и сверкал почти до 44

Легенды, которых обогнал Овечкин. Вторая серия. Почти три месяца назад мы анонсировали сериал про легенд НХЛ, которых Александр Овечкин обходит в исторической снайперской гонке.