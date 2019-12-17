Экс-главу РУСАДА Рамиля Хабриева ждут полтора миллиарда рублей вместо судебных процессов за отстранения РФ от международных турниров

В ближайшие 4 года российские спортсмены по решению Всемирного антидопингового агентства после допингового скандала смогут участвовать в крупнейших спортивных состязаниях либо под нейтральным флагом, либо – в качестве наблюдателя.