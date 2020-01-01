НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемРоналду дал согласие на переход форварда «Валенсии» в «Ювентус»FIS опасается инцидентов на финальном этапе «Тур де Ски»«Спартак» и Фернандо: верим-не веримЭксперты – об ожиданиях от полуфинала Россия – Швеция на МЧМ-2020Клебо отреагировал на приглашение БольшуноваРоналду дал согласие на переход форварда «Валенсии» в «Ювентус»«Ювентус» интересуется форвардом «Валенсии» Родриго Морено. Как сообщает источник, туринцы изучают вариант с приобретением игрока, но есть проблемы с суммой возможного трансфера.рекламаМЧМ-2020. Сборная России сыграет в полуфинале со сборной ШвецииНа молодежном чемпионате мира по хоккею завершились все матчи 1/4 финала. По итогам этих матчей определились полуфинальные пары.В пробе французской фигуристки найден кокаинФранцузская фигуристка Лорин Лекавелье провалила тестирование на употребление запрещенных веществ. Как сообщает источник, в крови 23-летней спортсменки найден кокаин.Жардим рассказал подробности о своей отставке с поста главного тренера «Монако»Бывший главный тренер футбольного клуба «Монако» Леонарду Жардим рассказал подробности о своём увольнении. «Генеральный директор «Монако» Олег Петров стал инициатором моего ухода из клуба.«Ливерпуль» победил «Шеффилд» в матче 21-го тура АПЛМатч «Ливерпуля» с «Шеффилдом», состоявшийся 2 января в рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги, подтвердил бесспорное лидерство «красных» — команда победила со счетом 2-0.Василевский сделал «сэйв скорпиона» и принес победу «Тампе» (Видео)Во многом благодаря феноменальной игре вратаря «Тампа Бэй» смогла одержать выездную победу против «Монреаля» (1-2).ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииВальядолид— : —ЛеганесНачало в 13:00Чемпионат ИспанииСевилья— : —Атлетик БильбаоНачало в 15:00Кубок Франции1/32 ФиналаБордо— : —Ле-МанНачало в 14:55Весь футболрекламаТеннис, Кубок ATP, Россия – Италия, Хачанов – Травалья, прямая текстовая онлайн трансляцияSport.ru / Теннис. Российская мужская команда совсем скоро возьмёт старт на дебютном Кубке ATP Карен Хачанов сыграет с соперником из Италии, Стефано Травалья.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:51Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:30:52Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:35Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир 02:46:03Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:41:39Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:51Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:51:36Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир 02:36:28Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 03:52:08Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир 04:00:00Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир 02:43:03Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:46Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир