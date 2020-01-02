Головин занял 90-е место в рейтинге игроков Лиги 1 2019 года по версии GFFN, Неймар не вошел в топ-10

Портал Get French Football News составил рейтинг лучших игроков Лиги 1 по итогам 2019 года. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин занял 90-е место. В 2018 году он стал 86-м.