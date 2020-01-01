Сборная России в четвертьфинале МЧМ в Чехии будет сражаться против команды Швейцарии

Групповой этап молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии подошел к концу. Определились все участники четвертьфинала. Сборная России узнала о своем сопернике в плей-офф.