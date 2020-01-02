НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» на своем полеБольшунов рассказал о неприходе Клэбо на «торт и водку» в честь дня рожденияГлава UFC рассказал о несостоявшемся бое Фёдора Емельяненко с Леснаром«Адмирал» прилетит за два часа до игры с «Авангардом» из-за проблем с рейсом«Калгари Флэймз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», 3 января, прогноз на матч НХЛ«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» на своем полеЛондонский "Арсенал" в домашнем матче одержал победу над "Манчестером Юнайтед" в 21-ом туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча английских команд прошла 1 января.рекламаСборная Швеции всухую разгромила команду Чехии в 1/4 финала МЧМ по хоккеюСборная Швеции одержала победу над национальной командой Чехии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.Голы Салаха и Мане принесли «Ливерпулю» победу над «Шеффилдом» в АПЛ«Ливерпуль» одержал победу на «Шеффилд Юнайтед» в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая на «Эндфилде», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.Василевский отбил 38 бросков, став 1-й звездой матча с «Монреалем»Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 38 бросков из 39 в матче чемпионата НХЛ с «Монреалем» (2:1) и был признан первой звездой. Россиянин одержал 4-ю победу подряд.Ибрагимович: всегда говорил, что «Милан» — мой домШведский нападающий Златан Ибрагимович прокомментировал подписание контракта с итальянским «Миланом». «Помню, как прибыл сюда много лет назад. Сегодня важно, что я вернулся, я счастлив.Большунов выиграл лыжную гонку преследования «Тур де Ски»Сергей Устюгов стал вторым в соревновании. Александр Большунов выиграл лыжную гонку преследования "Тур де Ски". Российский лыжник стал лучшим в престижном мировом соревновании.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛиверпуль2 : 0Шеффилд ЮнайтедЗавершёнЧемпионшип АнглииДерби Каунти2 : 1БарнслиЗавершёнЧемпионшип АнглииСуонси1 : 0ЧарльтонЗавершёнВесь футболрекламаВ департаменте расследований WADA выявлен недостаток ресурсовНезависимый аудит деятельности департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA), выявил острую нехватку ресурсов и необходимость пополнить штат сотрудников, сообщает Insidethegames.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Даллас — Детройт Яндекс.Эфир Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:51Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:30:52Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:35Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир 02:46:03Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:41:39Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:51Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:51:36Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир 02:36:28Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 03:52:08Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир 04:00:00Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир 02:43:03Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:46Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир На «Тур де Ски» состоится женский классический масс-старт на 10 кмВ итальянском Валь-ди-Фьемме в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» состоится женский масс-старт на 10 километров классическим стилем.рекламаМолодежная сборная России пробилась в 1/4 финала чемпионата мираВ последнем туре групповой стадии молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России обыграла в Остраве Германию - 6:1 (2:0, 3:0, 1:1). Эта победа вывела россиян в четвертьфинал мирового первенства.