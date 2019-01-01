Болельщики «Мальме» обвинили Ибрагимовича в предательстве

Второе лицо официального клуба болельщиков шведского "Мальме" Каве Хоссейнпур объяснил поведение фанатов команды, которые сначала надели на голову статуи воспитанника клуба Златана Ибрагимовича мешок на голову и сиденье от унитаза на руку, затем написали на доме форварда в городе "Иуда", после чего еще и подожгли статую.