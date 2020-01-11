Макгрегор уверен, что победил бы Мейвезера в реванше

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор считает, что сумел бы одержать победу в реванше с бывшим чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером. «Конечно, я хотел бы повторить этот бой.