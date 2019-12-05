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Крылья Советов
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Урал
Идёт 2-й тайм
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Сочи
 : 
Рубин
Начало в 08:30
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Спартак
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Ростов
Начало в 11:00
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Астон Вилла
 : 
Лестер
Начало в 09:00
Чемпионат Англии
Ньюкасл Юнайтед
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Саутгемптон
Начало в 09:00
Еще 2
Чемпионат Испании
Эйбар
0 : 1
Хетафе
Идёт 2-й тайм
Чемпионат Испании
Бетис
 : 
Атлетик Бильбао
Начало в 08:00
Еще 3
Чемпионат Германии
Унион (Берлин)
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Кельн
Начало в 09:30
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