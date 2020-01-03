«Монако» купил защитника «Партизана» Павловича

«Монако» объявил о приобретении защитника «Партизана» Страхини Павловича. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 10 миллионов евро. 18-летний серб заключил с монегасками контракт до 2024 года.