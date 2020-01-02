Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира

Подопечные Валерия Брагина сумели одержать победу в сложном противостоянии с командой Швейцарии со счетом 3:1. Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира.