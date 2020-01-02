Денис Лебедев подтвердил, что он завершил карьеру боксера

Бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев заявил, что он действительно завершил профессиональную карьеру. Об этом сообщают РИА-Новости со ссылкой на боксера.