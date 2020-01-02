НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемЗащитник «Арсенала» Чемберс выбыл на 6-9 месяцев из-за травмы колена«Я плакал три часа». Большунов рассказал, что Клэбо не пришел на водку и торт в честь дня рожденияГлава UFC рассказал о несостоявшемся бое Фёдора Емельяненко с ЛеснаромРадулов забил 12-й гол в сезоне, забросив в игре с «Нэшвиллом» на открытом воздухеШапи, Карпов и Давиташвили попали в топ-50 перспективных игроков ЕвропыЗащитник «Арсенала» Чемберс выбыл на 6-9 месяцев из-за травмы коленаЗащитник «Арсенала» Кэлум Чемберс выбыл на длительный срок из-за травмы колена.рекламаРоссия сыграет против Швеции в полуфинале МЧМ-2020В чешском городе Тршинец, сборная России с большим трудом преодолела стадию четвертьфинала молодежного чемпионата мира (МЧМ-2020).Голы Салаха и Мане принесли «Ливерпулю» победу над «Шеффилдом» в АПЛ«Ливерпуль» одержал победу на «Шеффилд Юнайтед» в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая на «Эндфилде», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.Ибрагимович официально стал игроком «Милана»Златан Ибрагимович официально стал футболистом «Милана». Сегодня, 2 января, «Милан» представил шведского форварда.Полузащитник «Спартака» вернется в клуб из аренды в КитаеПолузащитник Фернандо вернется в «Спартак» из китайского клуба «Бэйцзин Гоань», где он выступал на правах аренды, передает Transfermarkt.Руни отметился результативной передачей в дебютной игре за «Дерби»Нападающий «Дерби Каунти» Уэйн Руни дебютировал в составе нового клуба и сразу отметился голевой передачей.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛиверпуль2 : 0Шеффилд ЮнайтедЗавершёнЧемпионшип АнглииДерби Каунти2 : 1БарнслиЗавершёнЧемпионшип АнглииСуонси1 : 0ЧарльтонЗавершёнВесь футболрекламаСМИ: Аудит выявил недостаток ресурсов в департаменте расследований WADAНезависимый аудит деятельности департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) выявил острую нехватку ресурсов для обеспечения его оптимальной деятельности.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Вашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Даллас — Детройт Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир Оттава — Флорида Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:51:49Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир 02:34:51Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:30:52Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:35Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир 02:46:03Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:41:39Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:51Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:51:36Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир 02:36:28Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 03:52:08Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир 04:00:00Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир 02:43:03Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир 02:38:08Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:42:46Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Денис Лебедев подтвердил, что он завершил карьеру боксераБывший чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев заявил, что он действительно завершил профессиональную карьеру. Об этом сообщают РИА-Новости со ссылкой на боксера.рекламаФА не накажет Моуринью за высказывания в адрес тренера «Саутгемптона»Футбольная ассоциация Англии не выдвинет обвинений против главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью за его высказывания после матча чемпионата Англии против «Саутгемптона».