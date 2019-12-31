Глушаков: пошел этот 2019 год в баню

Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков поздравил подписчиков с наступающим Новым годом. Хавбек, подводя итоги 2019 года, сравнил его с кардиограммой сердца. "Но это жизнь, это судьба каждого.