Комличенко забил за «Динамо» в двустороннем матче

Новичок московского «Динамо» Николай Комличенко отметился забитым мячом в двустороннем матче. Как сообщается в «твиттере» бело-голубых, встреча между белыми и красными завершилась вничью со счётом 2:2. У первых забитыми мячами отметились Клинтон Н'Жье и Дмитрий Скопинцев.