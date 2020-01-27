Роджер Федерер: «Не заслужил эту победу, но иногда нужно везение»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, как ему удалось отыграть 7 матчболов в четвертьфинальном матче Australian Open против Тенниса Сандгрена. «Иногда в жизни нужно везение.