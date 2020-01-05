НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемКлебо выиграл спринт на «Тур де Ски», Устюгов и Большунов в тройкеРоссия будет биться, Канада — мстить. Готовимся к суперфиналу МЧМФорвард сборной Швеции Густафссон: «Некоторые голы России были полной лажей»«Магнитка» – «Сибирь». Тимкин подрался с Игорем МакаровымКовальчук будет играть в «Монреале» под 17-м номером, который отдаст ему КулакКлебо выиграл спринт на «Тур де Ски», Устюгов и Большунов в тройкеНорвежец Йоханнес Клебо выиграл индивидуальный спринт на Кубке мира. В тройке оказалось сразу два российских лыжника — Сергей Устюгов занял второе место, а Александр Большунов — третье.рекламаРоссийский лыжник Большунов выиграл многодневку «Тур де Ски»Российский лыжник Александр Большунов выиграл многодневку "Тур де Ски". В масс-старте на заключительном этапе он финишировал третьим, что и обеспечило ему победу.«Важно контролировать эмоции»: тренер ХК «Динамо» дал совет сборной России на финальную игру МЧМ с КанадойМолодежная сборная России по хоккею в воскресенье в 21.00 мск сыграет в финале МЧМ со сборной Канады.Стало известно будущее молодежного ЧМ по хоккею в России в 2023 годуМОСКВА, 5 января/ Радио Sputnik. Принятые руководством Всемирного антидопингового агентства (WADA) санкции в отношении России не должны стать причиной переноса Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года из России.Медведев принес сборной России победу над командой США на ATP CupТАСС Российский теннисист Даниил Медведев победил американца Джона Изнера во втором поединке матча второго тура группового раунда командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup) в Австралии.Сборная Германии разгромила Казахстан и осталась в элитном дивизионе МЧМСборная Германии победила Казахстан (6:0, 2-1 в серии) в матче утешительного раунда МЧМ-2020. Немецкая команда победила в серии до двух побед и продолжит выступать в элитном дивизионе турнира.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииАлавес1 : 0БетисПерерывЧемпионат ИспанииГранада1 : 0МальоркаЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад1 : 2ВильярреалЗавершёнЕще 1Чемпионат ИталииБрешиа1 : 2ЛациоЗавершёнЧемпионат ИталииСПАЛ0 : 2ВеронаЗавершёнЕще 2Кубок Англии1/32 ФиналаЛиверпуль0 : 0ЭвертонИдёт 1-й таймКубок Англии1/32 ФиналаКристал Пэлас0 : 1Дерби КаунтиЗавершёнЕще 9Кубок Франции1/32 ФиналаФК Бастия-Борго0 : 3Сент-ЭтьенЗавершёнЕще 12Весь футболрекламаЛион, Валенсия и Динамо М – среди претендентов на ОршичаХорватский клуб уже отклонил два предложения по игроку из США и Китая. Вингер загребского Динамо Мирослав Оршич пользуется спросом на трансферном рынке.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир