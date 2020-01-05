Стало известно будущее молодежного ЧМ по хоккею в России в 2023 году

МОСКВА, 5 января/ Радио Sputnik. Принятые руководством Всемирного антидопингового агентства (WADA) санкции в отношении России не должны стать причиной переноса Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года из России.