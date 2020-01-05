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Стало известно будущее молодежного ЧМ по хоккею в России в 2023 году

МОСКВА, 5 января/ Радио Sputnik. Принятые руководством Всемирного антидопингового агентства (WADA) санкции в отношении России не должны стать причиной переноса Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года из России.

Медведев принес сборной России победу над командой США на ATP Cup

ТАСС Российский теннисист Даниил Медведев победил американца Джона Изнера во втором поединке матча второго тура группового раунда командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup) в Австралии.
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Лос-Анджелес — Коламбус
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Монреаль — Виннипег
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Торонто — Эдмонтон
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Анахайм — Нэшвилл
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Чикаго — Детройт
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Миннесота — Калгари
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Питтсбург — Флорида
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02:43:20
Лос-Анджелес — Нэшвилл
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02:41:30
Аризона — Филадельфия
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02:50:20
Монреаль — Питтсбург
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02:32:00
Торонто — Нью-Йорк Айлендерс
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02:41:00
Оттава — Тампа-Бэй
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02:43:30
Нью-Джерси — Колорадо
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02:51:05
Вегас — Сент-Луис
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02:44:00
Миннесота — Виннипег
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02:37:40
Коламбус — Сан-Хосе
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02:32:00
Баффало — Флорида
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02:39:30
Даллас — Детройт
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02:45:00
Вегас — Филадельфия
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02:38:30
Ванкувер — Чикаго
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02:50:10
Колорадо — Сент-Луис
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02:29:30
Аризона — Анахайм
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02:30:45
Виннипег — Торонто
Яндекс.Эфир
02:35:20
Оттава — Флорида
Яндекс.Эфир
02:37:00
Монреаль — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:42:30
Питтсбург — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:32:50
Баффало — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:41:20
Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:29:35
Бостон — Коламбус
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