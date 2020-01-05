НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемФанаты «Мальме» уронили статую ИбрагимовичаНочные репетиции и почти 200 тысяч за выход. Как Загитова, Медведева и другие зарабатывают в шоуЭксперт и комментатор TSN Рэй Ферраро – о непредсказуемости финала Канада – РоссияШибалов победил на первом этапе «Дакара»ATP Cup. Россия обыграла США – 2:1Фанаты «Мальме» уронили статую ИбрагимовичаСтатуя Златана Ибрагимовича, установленная у стадиона «Мальме»?, подвергся очередной атаке вандалов. Как сообщает Aftonbladet, неизвестные подпилили ноги, в результате чего фигура упала на ограждение.реклама«Надо отдать все силы, чтобы добиться победы в финале МЧМ»Сборная России сыграет в финале молодежного чемпионата мира по хоккею против Канады.Колобков: российские лыжники отлично подготовлены к сезону и готовы к любым победамМОСКВА, 5 января. / ТАСС/. Результаты российских лыжников по итогам многодневки "Тур де Ски" говорят о том, что они отлично подготовлены к сезону и готовы к любым победам.Глава Международной федерации хоккея заявил, что МЧМ-2023 пройдет в РоссииРене Фазель, глава Международной федерации хоккея (IIHF), заявил о том, что в 2023 году международный чемпионат мира пройдет в Новосибирске и Омске, передает "Чемпионат.com".Московское «Динамо» победило «Спартак» в матче чемпионата КХЛМОСКВА, 5 января. / ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 3:0 обыграло столичный "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).Дубль Александрова и 43 сэйва Нурека помогли Казахстану победить Германию на МЧМСборная Казахстана переиграла Германию во втором матче серии за сохранение прописки в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииГранада1 : 0МальоркаЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад1 : 2ВильярреалЗавершёнЧемпионат ИспанииАлавес1 : 1БетисЗавершёнЕще 1Чемпионат ИталииДженоа0 : 0СассуолоИдёт 1-й таймЧемпионат ИталииБрешиа1 : 2ЛациоЗавершёнЕще 2Кубок Англии1/32 ФиналаЛиверпуль0 : 0ЭвертонИдёт 2-й таймКубок Англии1/32 ФиналаКристал Пэлас0 : 1Дерби КаунтиЗавершёнЕще 9Кубок Франции1/32 ФиналаЛимонес1 : 0Лё Пюи Фут 43ПерерывЕще 12Весь футболреклама«Шайбы россиян – полная лажа»: молодежная сборная Швеции по хоккею не умеет проигрывать достойноС громким заявлением в адрес наших спортсменов выступил нападающий Давид ГустафссонНХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир «Авангард» — «Барыс», 6 января 2020 года, прогноз на матч КХЛВ шести предыдущих очных встречах забивалось не менее четырёх голов. 6 января в матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» в Балашихе встретится с «Барысом».реклама