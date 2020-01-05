Колобков: российские лыжники отлично подготовлены к сезону и готовы к любым победам

МОСКВА, 5 января. / ТАСС/. Результаты российских лыжников по итогам многодневки "Тур де Ски" говорят о том, что они отлично подготовлены к сезону и готовы к любым победам.