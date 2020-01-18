Тренер: в эстафете моделировали состав на чемпионат мира по биатлону

Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозёров оценил выступление команды в эстафетной гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Рассчитывали, что поборемся за бронзовую медаль.