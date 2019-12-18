«Барселона» не забила дома «Реалу» впервые за 12 лет

«Реал» и «Барселона» (0:0) не выявили победителя в матче чемпионата Испании. Каталонцы не сумели забить на домашнем поле в ворота мадридского клуба впервые с 2007 года.