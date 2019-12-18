19-летний Свечников повторил свой шедевр в НХЛ, забив гол броском из-за ворот второй раз за сезон

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников во второй раз в сезоне забил в стиле "лакросс" в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).