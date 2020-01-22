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Чемпионат Европы. Российский фигурист Алиев идет вторым после короткой программы

Российский фигурист Дмитрий Алиев по итогам короткой программы занял второе место на проходящем в австрийском Граце чемпионате Европы. Россиянин получил за свое выступление 88,45 балла.
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Колорадо — Сан-Хосе
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Даллас — Баффало
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Нэшвилл — Анахайм
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Миннесота — Тампа-Бэй
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Орсер: «Туктамышева — настоящая женщина. Она дарит надежду всем взрослым фигуристкам»

Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер, работающий с россиянкой Евгенией Медведевой, поделился впечатлениями от выступления на чемпионате России Елизаветы Туктамышевой.
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