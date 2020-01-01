Андрей Рублев — после победы в Дохе: «Рад, что войду в топ-20 мирового рейтинга»

Российский теннисист Андрей Рублев поделился эмоциями после победы на турнире в Дохе. В финале россиянин в двух сетах обыграл француза Корентена Муте. — Мне еще надо много над чем работать.