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«Я всегда говорил, что мечтаю тренировать «Барселону». Хави подтвердил встречу с Абидалем

Главный тренер катарского клуба «Аль-Садд» Хави отреагировал на информацию о своем возможном назначении в «Барселону». — Я не могу скрыть, что моя мечта — тренировать «Барселону».

Андрей Рублев — после победы в Дохе: «Рад, что войду в топ-20 мирового рейтинга»

Российский теннисист Андрей Рублев поделился эмоциями после победы на турнире в Дохе. В финале россиянин в двух сетах обыграл француза Корентена Муте. — Мне еще надо много над чем работать.
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