В рамках 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" дома одолел "Тоттенхэм Хотспур". Встреча на "Олд Траффорд" закончилась со счетом 2:1. Дубль в составе "МЮ" оформил Маркус Рашфорд.