Тренер Уайлдера о реванше Энди Руиса и Энтони Джошуа

Джей Диз, тренер и один из менеджеров чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, с большим интересом ожидает назначенного на 7 декабря матча-реванша между чемпионом WBA, IBF и WBO в этом весе Энди Руиса-младшего и бывшим обладателем этих титулов Энтони Джошуа.