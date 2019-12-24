НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемМикель Артета назначен главным тренером «Арсенала»Лебедев - Мчуну: по какому каналу смотреть титульный бой (WBC Silver)Российские спортсмены в 2017 году 82 раза нарушали антидопинговые правилаЦСКА близок к приобретению лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии«Если этот парень не нацист, то я Наполеон»: испанские фанаты продолжают травлю ЗозулиМикель Артета назначен главным тренером «Арсенала»Лондонский «Арсенал» на своем официальном сайте сообщил о заключении договора с Микелем Артетой. Испанский специалист подписал контракт сроком на 3,5 года.рекламаСК сообщил об изменении Родченковым базы данных московской лабораторииСК получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Юрий Семин назвал Губерниева «говорящим попугаем»Юрий Семин получил награду лучшему тренеру года по версии спортивных журналистов, что не понравилось Дмитрию Губерниеву, который сравнил голосующих с «оленями».Саид Нурмагомедов проиграл Раони Барселосу на UFC ПусанВ Пусане, Южная Корея на арене Sajik Arena проходит турнир UFC Fight Night 165.Овечкин забил «Нью-Джерси», выйдя на шестое место по голам на выезде в НХЛРоссийский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин минувшей ночью отметился двумя очками во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз», завершившейся победой его клуба со счетом 6:3.Слуцкий назвал краткосрочную цель «Рубина»Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал цель команды на текущий сезон. По словам специалиста, казанцам предстоит борьба за выживание.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЭвертон— : —АрсеналНачало в 07:30Чемпионат АнглииБорнмут— : —БернлиНачало в 10:00Чемпионат АнглииНорвич Сити— : —ВулверхэмптонНачало в 10:00Еще 4Чемпионат ИспанииМальорка— : —СевильяНачало в 07:00Чемпионат ИспанииБарселона— : —АлавесНачало в 10:00Еще 2Чемпионат ГерманииШальке-04— : —ФрайбургНачало в 09:30Чемпионат ГерманииРБ Лейпциг— : —АугсбургНачало в 09:30Еще 4Чемпионат ИталииУдинезе— : —КальяриНачало в 09:00Еще 2Весь футболрекламаБиатлонистка Миронова стала четвёртой в спринте в АнсиСамая быстрая российская биатлонистка на водно-лыжной дистанции не смогла показать всё, что может.НХЛ. Записи матчейВанкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир Оттава — Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Торонто — Каролина Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир Даллас — Калгари Яндекс.Эфир Детройт — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир Торонто — Детройт Яндекс.Эфир Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир Каролина — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:32Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир 02:33:21Сан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:48Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:48Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:37Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:39:09Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:46Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:47Торонто — Баффало Яндекс.Эфир 02:42:05Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:52Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир 02:40:15Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:50:33Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир «Когда нашёл работу». Слуцкий опубликовал с зажигательным танцемРоссийский специалист Леонид Слуцкий рассказал о настроении после назначения на пост главного тренера казанского "Рубина".реклама