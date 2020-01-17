Моуринью не побеждает в АПЛ уже четыре матча. Сегодня его спас кипер, взявший пенальти

«Тоттенхэм» Жозе Моуринью из пяти предыдущих матчей чемпионата выиграл только один, в то время как «Уотфорд», почти приговоренный к вылету, внезапно ожил и победил четыре раза из пяти.