НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемРоссийский теннисист Рублев выиграл второй турнир подрядЛыжница Непряева стала второй в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в ЧехииСлуцкий потроллил Дзюбу и Кокорина в InstagramОвечкин - о хет-трике в ворота «Нью-Джерси»: Это все командные усилия, и это очень крутоОлимпийский комитет России уведомил CAS о намерении вступить в судебный спор WADA и РУСАДАРоссийский теннисист Рублев выиграл второй турнир подрядРоссийский теннисист Андрей Рублев стал победителем турнира, проходившего в австралийском городе Аделаида.рекламаРоссийские биатлонисты повторили лучший результат сезона в эстафетеМужская эстафета на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге завершилась победой сборной Франции. Золотые медали выиграли Эмильен Жакелен, Мартен Фуркад, Симон Дестье и Кентен Фийон-Майе.Звонимир Шарлия прощается с ЦСКАХорватский защитник ЦСКА Звонимир Шарлия на своей странице в Instagram поблагодарил ЦСКА. Шарлия перешел в ЦСКА в аренду из клуба "Славен Белупо" летом 2019 года в аренду на один сезон.Завтра Конор Макгрегор подерётся с Дональдом СерронеЗавтра в Лас-Вегасе (штат Невада), в рамках турнира UFC 246 произойдет возвращение ирландского бойца Конора Макгрегора.Юношеские ОИ. Россия победила Канаду – 6:2Сборная России переиграла команду Канады в стартовом матче юношеских Олимпийских игр.Моуринью не побеждает в АПЛ уже четыре матча. Сегодня его спас кипер, взявший пенальти«Тоттенхэм» Жозе Моуринью из пяти предыдущих матчей чемпионата выиграл только один, в то время как «Уотфорд», почти приговоренный к вылету, внезапно ожил и победил четыре раза из пяти.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион1 : 0Астон ВиллаИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииАрсенал1 : 0Шеффилд ЮнайтедИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииСаутгемптон2 : 1ВулверхэмптонИдёт 2-й таймЕще 5Чемпионат ИспанииРеал0 : 0СевильяИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииЛеванте0 : 1АлавесЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф0 : 1ВердерИдёт 2-й таймЧемпионат ГерманииКельн3 : 1ВольфсбургИдёт 2-й таймЕще 4Чемпионат ИталииЛацио5 : 1СампдорияЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаБиатлон. «Не так все плохо, как Динара говорит». Андрей Козлов в прямом телеэфире показал образчик поддержки белорусокЦитатник биатлонного комментатора "Беларусь 5", оценившего выступление женской биатлонной эстафеты в Рупольдинге как спокойное. Вчерашняя эстафетная гонка вызвала шквал комментариев в соцсетях.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир Детройт — Флорида Яндекс.Эфир Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Калгари Яндекс.Эфир Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир Игрок сборной Казахстана находится на просмотре в «Зените»Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев сообщил, что полузащитник сборной Казахстана Бауржан Исламхан находится на просмотре в команде, передает АБН.реклама