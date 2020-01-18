Ройс о хет-трике Холанда: «Если Эрлинга ждет такой же успех, как Обамеянга, я только за»

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал дебют форварда Эрлинга Холанда в гостевом матче 18-го тура Бундеслиги против «Аугсбурга» (5:3). Норвежец сделал хет-трик за 20 минут после выхода на замену.