Наставник «Славии» Трпишовски отказался возглавить «Локомотив»

Главный тренер пражской "Славии" Йиндрих Трпишовски отказался возглавить "Локомотив", несмотря на ранее появляющуюся информацию об обратном.Представители "железнодорожников" обратились к чешскому наставнику, но получили отказ.Трпишовски возглавляет "Славию" с 2017 года, став с ней чемпионом Чехии.