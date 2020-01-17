НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемНаставник «Славии» Трпишовски отказался возглавить «Локомотив»Пресс-релиз Паралимпийского комитета России по уведомлению CAS о вступлении ПКР в процесс между ВАДА и РУСАДА«Что за украинская техника, вернее, ее отсутствие». «Рубин» показал тренировку команды с комментариями СлуцкогоГлава UFC заявил, что Макгрегор получит реванш с Нурмагомедовым в случае победы над СерронеЛеонид Федун: «До конца года отработаем схему передачи „Спартака“ болельщикам»Наставник «Славии» Трпишовски отказался возглавить «Локомотив»Главный тренер пражской "Славии" Йиндрих Трпишовски отказался возглавить "Локомотив", несмотря на ранее появляющуюся информацию об обратном.Представители "железнодорожников" обратились к чешскому наставнику, но получили отказ.Трпишовски возглавляет "Славию" с 2017 года, став с ней чемпионом Чехии.рекламаКровавая стычка Овечкина из «Вашингтона» и Вуда из «Нью-Джерси» попала на видеоВидео, на котором запечатлено, как нападающий «Нью-Джерси Девилз» Майлс Вуд разбил лицо в кровь капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, появилось в Сети.Федун о расширении РПЛ: появится рынок продавцов и покупателей игр, как 10-15 лет назад«Знаете, что лига провела исследование, выявив наиболее правильные меры по увеличению доходов клубов. Самым плохим результатом было увеличение до 18 команд.Кузбасская биатлонистка побежит эстафету в составе сборной России на Кубке мираКузбасская биатлонистка Евгения Павлова сегодня побежит эстафету в составе сборной России на Кубке мира. Соревнования проходят в немецком Рупольдинге. Напомню, Евгения из Гурьевска.Экипаж «КАМАЗ-мастер» выиграл «Дакар» в зачете грузовиковОбщее время победителей - 46 часов 33 минуты 36 секунд. Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управление Андрея Каргинова стал победителем ралли «Дакар»-2020 в классе грузовиков.Рублев бесцеремонно девальвировал Куэрри в Аделаиде – американец не продержался и часаАндрей разбил Сэма за 56 минут.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииЛеганес— : —ХетафеНачало в 15:00Чемпионат ГерманииШальке-04— : —Боруссия (Менхенгладбах)Начало в 14:30Чемпионат ТурцииАнкарагюджю— : —КоньяспорНачало в 12:00Кубок Франции1/16 ФиналаГранвиль— : —МарсельНачало в 15:05Весь футболрекламаВремя Ямала. Выпуск 15:00 от 17.01.2020Александра Горячкина выиграла восьмую партию за шахматную корону. На зимнике Коротчаево - Красноселькуп введено ограничение двтжения.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир Детройт — Флорида Яндекс.Эфир Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Калгари Яндекс.Эфир Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир