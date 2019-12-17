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В Испании прерван матч. Фанаты «Райо» кричали украинскому футболисту: Гребаный нацист!

В матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу между командами «Райо Вальекано» – «Альбасенте» фанаты с трибун оскорбляли украинского нападающего Романа Зозулю, после чего матч не был продолжен после окончания первого тайма.

Леонид Слуцкий близок к назначению на пост наставника казанского «Рубина»

Слуцкий провел встречу с руководством «Рубина», сообщает ряд российских СМИ. Бывший главный тренер «Витесса» получил предложение возглавить клуб после отставки Романа Шаронова с поста тренера казанцев.
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Владимир Драчев: Переход Подчуфаровой не связан с решением ВАДА. Она просто решила пойти легким путем

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев на слова Ольги Подчуфаровой о том, что российские спортсмены не защищены из-за конфликта с ВАДА.

НХЛ. Записи матчей

Даллас — Эдмонтон
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Сент-Луис — Колорадо
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Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019
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Флорида — Оттава
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Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:46:50
Вегас — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:37:00
Чикаго — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:32:15
Детройт — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:43:05
Виннипег — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:39:47
Сан-Хосе — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:32:52
Сент-Луис — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:45:15
Аризона — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:43:45
Монреаль — Детройт
Яндекс.Эфир
02:34:31
Миннесота — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:53:56
Эдмонтон — Торонто
Яндекс.Эфир
02:59:44
Питтсбург — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:47:34
Флорида — Бостон
Яндекс.Эфир
02:39:32
Тампа-Бэй — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:38:47
Нэшвилл — Даллас
Яндекс.Эфир
Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:48:54
Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
04:00:00
Калгари — Каролина
Яндекс.Эфир
02:47:51
Оттава — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:38:31
Нью-Йорк Айлендерс — Баффало
Яндекс.Эфир
02:37:11
Колорадо — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:50:11
Даллас — Вегас
Яндекс.Эфир
02:31:22
Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:44:49
Ванкувер — Каролина
Яндекс.Эфир
02:35:29
Анахайм — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:30:32
Калгари — Торонто
Яндекс.Эфир
02:30:38
Аризона — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:41:17
Миннесота — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:26:18
Сент-Луис — Вегас
Яндекс.Эфир
02:40:32
Детройт — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:34:11
Питтсбург — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:43:04
Тампа-Бэй — Бостон
Яндекс.Эфир
02:40:50
Баффало — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:41:11
Флорида — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:44:15
Колорадо — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:50:00
Монреаль — Оттава
Яндекс.Эфир
02:49:12
Вашингтон — Бостон
Яндекс.Эфир
02:38:25
Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:38:35
Вегас — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:28:05
Ванкувер — Торонто
Яндекс.Эфир
02:42:35
Эдмонтон — Каролина
Яндекс.Эфир
02:37:25
Аризона — Калгари
Яндекс.Эфир
02:38:20
Даллас — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:39:55
Виннипег — Детройт
Яндекс.Эфир
02:43:35
Нэшвилл — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
03:07:05
Миннесота — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:42:55
Флорида — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:36:20
Питтсбург — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:35:00
Баффало — Сент-Луис
Яндекс.Эфир