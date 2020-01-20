«Барселона» может купить Обамеянга на замену Суаресу

Отмечается, что «Барселоне» будет сложно подписать габонца в зимнее трансферное окно, поскольку «Арсенал» не намерен отпускать лидера атаки задешево, несмотря на то, что его контракт с лондонцами истекает в 2021 году.