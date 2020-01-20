«Барселона» может купить Обамеянга на замену Суаресу

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Барселона» может купить Обамеянга на замену СуаресуЮношеская сборная России разгромила финнов и вышла в финал ЮОИ, где сыграет с американцамиФК «Сочи» подтвердил переход КокоринаКаким был «Спартак», когда Джано дебютировал за негоТретьяк: IIHF присоединится к спору между между WADA и РУСАДА в качестве третьей стороны«Барселона» может купить Обамеянга на замену СуаресуОтмечается, что «Барселоне» будет сложно подписать габонца в зимнее трансферное окно, поскольку «Арсенал» не намерен отпускать лидера атаки задешево, несмотря на то, что его контракт с лондонцами истекает в 2021 году.рекламаКокорин вышел на поле капитаном «Зенита» после перехода в «Сочи»Нападающий Александр Кокорин вышел в стартовом составе «Зенита» на контрольный матч в рамках сбора в Дохе с катарской командой «Аль-Увайнах». Об этом сообщается в Twitter санкт-петербургского клуба.«Рубин» одержал первую победу под руководством СлуцкогоКазанский "Рубин" переиграл гданьскую "Лехию" в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в турецкой Анталье, завершилась со счетом 1:0 в польщу клуба из столицы Татарстана.«Мы катимся»: челябинский «Трактор» эмоционально проиграл «Сибири»Команда челябинского «Трактора» отправилась на выезд по маршруту Новосибирск — Екатеринбург — Москва.Медведев сыпал двойными ошибками и тащил нереальные мячи в игре с ТиафоСмотри, как Даниил разобрался с неуступчивым американцем.Двукратная олимпийская чемпионка назвала отговорками проблемы российских биатлонистов с лыжамиДвукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением о проблемах российских биатлонистов с лыжами. «А вы сами верите, что все беды из-за отсутствия шлифт-машины?ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииБорнмут— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 14:30Чемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —Манчестер СитиНачало в 14:30Чемпионат АнглииЭвертон— : —Ньюкасл ЮнайтедНачало в 14:30Еще 3Кубок Испании1/16 ФиналаРекреативо— : —ОсасунаНачало в 13:00Кубок Испании1/16 ФиналаСарагоса— : —МальоркаНачало в 13:00Еще 1Кубок ИталииЧетвертьфиналНаполи— : —ЛациоНачало в 14:45Кубок Турции1/8 ФиналаКыркларелиспор0 : 0ИстанбулЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаФенербахче— : —КайсериспорНачало в 12:30Весь футболрекламаВ РУСАДА отреагировали на допинг-скандал с британским олимпионикомЗаместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая высказалась по поводу очередного допинг-скандала в мировом спорте.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир «Хотите опять всю грязь на меня вылить?» Джип Захарчука засветился в резонансном ДТПОчевидцы заявляют, что водитель был нетрезвым. Вчера вечером в Нижнекамске водитель Toyota Land Cruiser 200 устроил езду по встречке и через бордюры – как сообщает источник «БИЗНЕС Online», машина эта принадлежит капитану «Нефтехимика» Степану Захарчуку.рекламаРоссийские ватерполистки обыграли Грецию и сыграют с Италией в 1/4 финала ЧЕЖенская сборная России по водному поло победила команду Греции в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы в Будапеште.