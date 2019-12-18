«Ливерпуль» вышел в финал Клубного чемпионата мира

Первый гол мерсисайдцы забили уже на 12-й минуте. Салах пасом разрезал центр обороны противника, Кейта принял мяч в штрафной и пробил точно в сетку ворот – 0:1. Мексиканцы не растерялись и ответили голом уже через две минуты.