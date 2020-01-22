Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемСборная России обыграла США в финале юношеской ОлимпиадыИсмаилов дал совет арестованному за пьяный дебош Емельяненко. В апреле у них бойБржезина — о лидерстве после короткой программы на ЧЕ: «Не люблю говорить о местах»Серроне может пропустить полгода после поражения МакгрегоруМакгрегор – 11-й в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорийСборная России обыграла США в финале юношеской ОлимпиадыСборная России по хоккею обыграла команду США в финале юношеских Олимпийских игр - 4:0. Благодаря победе хоккейной сборной команда России выиграла общекомандный зачет юношеских Олимпийских игр.рекламаМосковская антидопинговая лаборатория временно осталась без лицензии по решению WADAВсемирное антидопинговое агентство WADA приняло решение временно лишить лицензии Московскую антидопинговую лабораторию. По данным пресс-службы WADA, решение вступает в силу незамедлительно.Медведев подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев подтвердил аренду Александра Кокорина в "Сочи". Об этом сообщает ТАСС.Гризманн первым в сезоне забил в ЛЧ, Ла Лиге, Кубке и Суперкубке ИспанииНападающий «Барселоны» Антуан Гризманн оформил дубль в матче с «Ибицей» (2:1) в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Это был четвертый турнир, в котором отличился француз в этом сезоне.«Рубин» заплатит за Солтмурада Бакаева 20 млн рублей(Казань, 22 января, «Татар-информ»). Казанский «Рубин» и московский «Спартак» достигли договоренности о переходе Солтмурада Бакаева.СМИ: Бывший футболист «Спартака» Ананидзе продолжит карьеру на КипреБывший полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе подписал контракт с кипрским клубом «Анортосис». Об этом сообщает «Чемпионат». Подробности соглашения не уточняются.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛестер2 : 1Вест ХэмИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииТоттенхэм1 : 0Норвич СитиИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииМанчестер Юнайтед0 : 0БернлиИдёт 1-й таймКубок Испании1/16 ФиналаЭльче1 : 14 : 5 Атлетик БильбаоИдёт серия пенальтиКубок Испании1/16 ФиналаБадалона0 : 1ГранадаИдёт 1-й таймЕще 6Кубок ИталииЧетвертьфиналЮвентус3 : 0РомаПерерывКубок Турции1/8 ФиналаКасымпаша3 : 2АланьяспорЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаГезтепе2 : 2АнтальяспорЗавершёнЕще 1Весь футболрекламаЛасицкене не исключила, что подаст многомиллионный иск к ВФЛА и ее бывшим руководителямТрехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что рассматривает вариант, при котором она подаст в суд на нынешнее и бывшее руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).НХЛ. Записи матчейМиннесота — Детройт Яндекс.Эфир Коламбус — Виннипег Яндекс.Эфир 02:45:00Чикаго — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:50Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:45Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:35:10Бостон — Вегас Яндекс.Эфир 02:37:30Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир