Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады

Ласицкене не исключила, что подаст многомиллионный иск к ВФЛА и ее бывшим руководителям

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что рассматривает вариант, при котором она подаст в суд на нынешнее и бывшее руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).