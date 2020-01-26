Сборная России и клубы РПЛ выразили соболезнования в связи со смертью Кобе Брайанта

Сборная России выразила соболезнования в связи со смертью баскетболиста Кобе Брайанта. «Мы скорбим со всем миром. Покойся с миром, Кобе», – говорится в сообщении национальной команды.