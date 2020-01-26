«Ювентус» ни разу не пробил в створ ворот «Наполи» за 1-й тайм

«Наполи» принимает «Ювентус» (0:0, перерыв) в рамках 21-го тура Серии А. «Бьянконери» не смогли нанести ни одного удара в створ ворот соперника в первом тайме.