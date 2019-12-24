Видеотрансляция матча «Ливерпуль» – «Фламенго» начнется в 20:30. Текстовый онлайн будет

«Ливерпуль» играет с «Фламенго» в финале клубного чемпионата мира. На Sports.ru можно посмотреть видеотрансляцию этого матча. Также доступная текстовая онлайн-трансляция.