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«Авангард» обыграл «Металлург» и обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ

Омский "Авангард" обыграл "Металлург" из Магнитогорска, продлил серию побед в регулярном чемпионате КХЛ до семи матчей и стал пятым клубом, обеспечившим себе участие в плей-офф сезона-2019/20.
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Дмитрий Васильев о результатах масс-стартов в Поклюке: Все очень плачевно. У меня нет оптимизма перед чемпионатом мира

Сегодня в Поклюке состоялись заключительные гонки перед чемпионатом мира, который пройдет с 13 по 23 февраля в Антхольце (Италия). В обоих масс-стартах российская сборная осталась без медалей.
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Фигуристки Косторная и Щербакова заявили, что спали не больше четырех часов после ЧЕ

ГРАЦ /Австрия/, 26 января. / ТАСС/. Российские фигуристки Анна Щербакова и Алена Косторная спали не больше четырех часов после произвольной программы чемпионата Европы в австрийском Граце.