Клэбо выиграл спринт в Оберстдорфе, Большунов не вышел в финал

Норвежский лыжник Йоханнес Хесфлот Клэо выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Оберстдорфе (Германия). В финале он показал лучшее время — 3:29,46.