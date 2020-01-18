Рублев об усталости: «Сказал себе: «Ты вчера боролся до полуночи не для того, чтобы плакать в финале»

Россиянин Андрей Рублев прокомментировал победу над Ллойдом Харрисом в финале турнира в Аделаиде – 6:3, 6:0. «Если честно, я был довольно уставшим.