Логинов: Бё взвинчивает такой темп, что никто не может его поддержать

Норвежского биатлониста Йоханнеса Бё практически невозможно догнать, когда у него есть отрыв от преследователей, заявил после гонки преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене россиянин Александр Логинов