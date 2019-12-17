НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемЦСКА станет государственным клубом после передачи 75% акций ВЭБуЛегендарный француз назвал Дацика сильным соперникомПихлер считает санкции WADA в отношении России частью политической игрыПетр Ян одержал 6-ю победу подряд в UFC (Видео)"Это сумасшедшие ощущения!" Хоккейный вратарь забил сопернику от своих ворот - видеоЦСКА станет государственным клубом после передачи 75% акций ВЭБуОбещают, что это временная мера. Что случилось 13 декабря российское информационное пространство потрясли сразу две громкие новости о ЦСКА.рекламаУкраинец Зозуля подвергся оскорблениям со стороны фанатов во время матча испанской СегундыФанаты учинили скандал во время матча второго по силе испанского дивизиона между «Райо Вальекано» и «Альбасете».Фигурный треш-токинг: Тренеры переругались после ухода ЗагитовойА ведь совсем недавно все было хорошо. Наши юные звездочки из группы Этери Тутберидзе в финале Гран-при заняли все три первые места.Сборная России заняла второе место на Кубке Первого каналаХоккеисты сборной России одержали победу над командой Финляндии в заключительном матче, благодаря чему заняли второе место по итогам турнира.Сборная России выиграла Мировой Кубок вызова, обыграв канадцев во втором овертаймеСборная России выиграла Мировой Кубок вызова для игроков не старше 18 лет. В финале российские хоккеисты во втором овертайме со счетом 2:1 обыграли команду Канада Восток.Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов-2019/20: кто и с кем, когда и гдеВ понедельник, 16 декабря, состоится жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2019/20. Начало – в 14. 00 по мск.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииКристал Пэлас— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 14:45Чемпионат ИталииКальяри— : —ЛациоНачало в 14:45Чемпионат ТурцииТрабзонспор— : —ДенизлиспорНачало в 12:00Чемпионат ТурцииИстанбул— : —КоньяспорНачало в 12:00Кубок Англии1/64 ФиналаБостон Юнайтед— : —РочдейлНачало в 14:30Весь футболрекламаНазвано условие допуска россиян до Олимпиады в ТокиоПрезидент международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу заявил, что к предстоящей Олимпиаде допустят только чистых российских спортсменов. Об этом сообщает Independent.НХЛ. Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:46:50Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:00Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир 02:32:15Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:05Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:39:47Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:52Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир 02:45:15Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:43:45Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир 02:34:31Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:56Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир 02:59:44Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:47:34Флорида — Бостон Яндекс.Эфир 02:39:32Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:47Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:51Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир