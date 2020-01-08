Норвежский лыжник Клебо пропустит этап Кубка мира в Дрездене

Трехкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Йоханнес Клебо не выступит на этапе Кубка мира в немецком Дрездене, сообщает NRK. Как отмечает издание, у норвежского спортсмена простуда.