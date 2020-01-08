НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемДзюба вместо Кержакова: фанаты «Зенита» составили сборную десятилетияМОК отреагировал на обвинения ARD в отношении Международной федерации тяжёлой атлетикиТуктамышева показала, в чём ходит за шаурмой«Проиграл все, что можно». Траньков — иронически об итогах работы с Тарасовой и МорозовымГлава ФФККР — о травме 35-летней фигуристки: «Вряд ли это фейковая информация»Дзюба вместо Кержакова: фанаты «Зенита» составили сборную десятилетияСостав символической сборной был определен по результатам голосования болельщиков. «Зенит» опубликовал в Twitter сборную клуба десятилетия, составленную по итогам голосования болельщиков.рекламаМедведев оценил свое выступление в четвертьфинале ATP CupРоссийский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о своей победе над аргентинцем Диего Шварцманом во втором матче четвертьфинального противостояния ATP Cup. — Было сложно.Новым главой судей РФС станет иностранецДепартамент судейства Российского футбольного союза (РФС) возглавит 44-летний венгр Виктор Кашшаи. Об этом РБК сообщили источник в РФС и собеседник, знакомый с ситуацией.Экипаж Андрея Каргинова возглавил общий зачет после четырех этапов «Дакара»Представители команды «КАМАЗ-мастер» завершили прохождение маршрута с результатом 11:54.43.Видео: экс-игрок «Локомотива» устроил драку на рождественском турниреБывший игрок сборной Украины и московского "Локомотива" футболист Тарас Михалик спровоцировал драку во время футзального Рождественского турнира в Луцке.Биатлон. Миронова стартует первой в спринте на этапе Кубка мира в ОберхофеЛучшая биатлонистка сборной России откроет стартовую гонку четвертого этапа Кубка мира. Спортсменкам предстоит преодолеть дистанцию в 7,5 км с двумя огневыми рубежами.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраТоварищеские матчиШвеция— : —МолдоваНачало в 12:00Кубок Италии1/8 ФиналаТорино— : —ДженоаНачало в 15:15Суперкубок ИспанииПолуфиналБарселона— : —АтлетикоНачало в 14:00Весь футболрекламаНорвежский лыжник Клебо пропустит этап Кубка мира в ДрезденеТрехкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Йоханнес Клебо не выступит на этапе Кубка мира в немецком Дрездене, сообщает NRK. Как отмечает издание, у норвежского спортсмена простуда.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир Каролина — Аризона Яндекс.Эфир Детройт — Оттава Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:25:43Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:02Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир 02:43:51Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир 03:04:20Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:27:05Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир 02:57:30Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Передача Кузнецова не помогла «Вашингтону» победить «Филадельфию», у Овечкина «-2»«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Филадельфии Флайерз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3. В составе победителей отличились Трэвис Конечны, Роберт Хег и Кевин Хейз.реклама