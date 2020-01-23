Яруллин забросил четвертую шайбу в сезоне. Защитник забивает только «Салавату»

Защитник казанского «Ак Барса» Альберт Яруллин отметился заброшенной шайбой и голевой передачей на Станислава Галиева во втором периоде встречи с уфимским «Салаватом Юлаевым».