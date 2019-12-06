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ВидеоБолельщики ЦСКА покинули стадион в перерыве матча с «Краснодаром»Фанаты ЦСКА покинули отведенный им сектор в перерыве игры 19-го тура РПЛ против «Краснодара».реклама«Ман Сити» — «МЮ»: девять фактов перед началом дербиВ субботу 7 декабря на стадионе «Этихад» пройдет очередная, 179-я по счету, встреча двух гигантов из Манчестера.Петербурженка Юрлова-Перхт выступит в эстафете на Кубке мира по биатлонуТренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на женскую эстафету на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.Гинер назвал главу судейского департамента РФС Егорова конченым негодяемПрезидент ЦСКА Евгений Гинер после гостевого матча 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) нелицеприятно отозвался о главе департамента судейства и инспектирования РФС Александре Егорове.В бой идут большие парни: Поветкин - Хантер, Джошуа против Руиса7 декабря в Саудовской Аравии пройдет большой вечер бокса, хедлайнерами которого станут тяжеловесы.На финале Гран-при стартовал произвольный танец с Синициной/Кацалаповым и Степановой/БукинымНа финале Гран-при по фигурному катанию в Турине стартовал произвольный танец. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь. По итогам ритм-танца российские пары остались вне тройки.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат РоссииТамбов3 : 0ОренбургЗавершёнЧемпионат РоссииКраснодар1 : 1ЦСКАЗавершёнЧемпионат РоссииАхмат0 : 1УфаЗавершёнЧемпионат АнглииЭвертон3 : 1ЧелсиЗавершёнЧемпионат АнглииБорнмут0 : 3ЛиверпульЗавершёнЕще 3Чемпионат ИспанииБарселона0 : 0МальоркаИдёт 1-й таймЧемпионат ИспанииРеал2 : 0ЭспаньолЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииБоруссия (Менхенгладбах)2 : 1БаварияЗавершёнЕще 5Весь футболрекламаМостовой: слова Гинера? У него накипело, но судил же не ЕгоровБывший футболист "Спартака" и сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который резко раскритиковал судейство после выездного матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (1:1).НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:40Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз Яндекс.Эфир 02:30:00Чикаго – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:32:10Детройт – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:30:00Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Яндекс.Эфир 02:40:37Баффало – Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:35:59Ванкувер – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:06Бостон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:46:55Миннесота Уайлд – Даллас Старз Яндекс.Эфир Русские дуэты против всей Северной Америки: одна из главных интриг финала Гран-приНа этой неделе почти весь фигурнокатательный мир (кто-то все же поедет в Загреб) переносится в Италию, чтобы наконец-то узнать имена лучших фигуристов первой трети сезона.рекламаСын Кости Цзю одержал 11-ю победу нокаутомСын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю Тимофей одержал досрочную победу над Джеком Брубейкером.